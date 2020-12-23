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شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

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شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
http://almnatiq.net/?p=933348

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بارتكاب جرائم امتهن فيها كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابه عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

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