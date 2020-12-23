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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=933350
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها.
ارتوت على أثرها الأرض, جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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