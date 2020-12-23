” تراحم الباحة “تستعرض الميزانية التقديرية وتناقش ما يجب أن تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية تراحم

المناطق - الباحة

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم الباحة ” أمس, اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

وثمن رئيس مجلس الإدارة خالد بن محمد آل نسيله خلال الاجتماع الرعاية والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة، ودعم الأمانة العامة للجنة واهتمامها بما تقدمه “تراحم الباحة” من برامج لخدمات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم، والعناية بهم وتقديم أوجه الرعاية وفق المفهوم الشامل للرعاية والتنمية.

عقب ذلك استعرض المدير التنفيذي للجنة على بن جمعان آل سرور إقرار الميزانية التقديرية كما وردت من الإدارة المالية باللجنة ومناقشة مايجب ان تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة ، وحزمة البرامج التي يجرى تنفيذها خلال هذه الفترة الشتوية، ويتم خلالها تقديم الدعم المناسب للسجناء وأسرهم، كما تم استعراض أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الاجتماع طرح عدد من المقترحات والأفكار من خلال مداخلات أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين أهمية تنفيذ هذه البرامج، والسعي لدعم اللجنة من قبل الأعضاء ورجال الأعمال داخل المنطقة وخارجها لخدمة ودعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع .