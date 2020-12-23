الدوريات الأمنية بحفرالباطن تضبط مصنع للخمور

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تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة حفرالباطن من ضبط مصنع للخمور بإحدى الاستراحات أثناء مرورها في أحد المواقع.

وأثناء مرور الدورية الأمنية تم الاشتباه بأحد الأحواش تنبعث منه رائحة كريهة ويتردد عليه سيارة مشبوهة ، حيث قامت برصد ومتابعة الموقع ، وفي أثناء دخول أحد العمالة الوافدة للموقع تم ضبطه على الفور وعثر بداخل إحدى الغرف على مصنع وأدوات لصناعة المسكر.

وتم ضبط أكثر من 42 برميل بحجم كبير ممتلئة بالكامل ومجهزة لترويجها وأكثر من ألف علبة ماء صحة بحجم كبير وأدوات للتصنيع والتخمير وتم تسليمه إلى ضابط خفر بشرطة محافظة حفرالباطن لتسليمه إلى جهات التحقيق