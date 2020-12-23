احدث الأخبار

“الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا
أبرز المواد
 الدوريات الأمنية بحفرالباطن تضبط مصنع للخمور
المنطقة الشرقية
 إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية
أبرز المواد
 ” تراحم الباحة “تستعرض الميزانية التقديرية وتناقش ما يجب أن تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية تراحم
منطقة الباحة
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
منطقة الرياض
 مستشفى رماح العام يستقبل 8 مصابين و 3 وفيات في حوادث مرورية خلال يوم واحد
منطقة الرياض
 الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 9 انتصارات وتعادل
أبرز المواد
 “تصفية”: بيع أرض الشهابية بمبلغ جاوز 180 مليون ريال
الاقتصاد
 نادي سباقات الخيل يطلق مبادرة “اليوم الطبي”
أبرز المواد
 مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين يعقد دورته الرابعة
ثقافة وفنون
 بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة وحاضرة عسير
الاقتصاد
“الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا

“الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا

أبرز المواد
الدوريات الأمنية بحفرالباطن تضبط مصنع للخمور

الدوريات الأمنية بحفرالباطن تضبط مصنع للخمور

المنطقة الشرقية
إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية

إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية

أبرز المواد
” تراحم الباحة “تستعرض الميزانية التقديرية وتناقش ما يجب أن تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية تراحم

” تراحم الباحة “تستعرض الميزانية التقديرية وتناقش ما يجب أن تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية تراحم

منطقة الباحة

“الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا

“الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=933364
المناطق - واس

سجلت وزارة الصحة حتى اليوم 500.178 شخصاً عبر تطبيق صحتي، يرغبون بأخذ اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ بدء إعلان الوزارة للتسجيل الثلاثاء الماضي.
وحثت “الصحة” المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وحدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم “40” ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة بالإضافة إلى من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاماً; بالإضافة إلى بقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.
وأبانت الصحة أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

روابط ذات صلة

إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية

إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية
الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 9 انتصارات وتعادل

الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 9 انتصارات وتعادل
نادي سباقات الخيل يطلق مبادرة “اليوم الطبي”

نادي سباقات الخيل يطلق مبادرة “اليوم الطبي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*