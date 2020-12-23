احدث الأخبار

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها
أبرز المواد
 قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي
أبرز المواد
 المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها
أبرز المواد
 بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة
أبرز المواد
 “الطيران المدني” و “المساحة والمعلومات الجيومكانية” توقعان مُذكرة تفاهم مشترك
أبرز المواد
 “الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا
أبرز المواد
 الدوريات الأمنية بحفرالباطن تضبط مصنع للخمور
المنطقة الشرقية
 إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية
أبرز المواد
 ” تراحم الباحة “تستعرض الميزانية التقديرية وتناقش ما يجب أن تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية تراحم
منطقة الباحة
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
منطقة الرياض
مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها

أبرز المواد
قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

أبرز المواد
المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

أبرز المواد

بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة

بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة
http://almnatiq.net/?p=933370
المناطق - وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قوانين تمنح الرؤساء الروس السابقين حصانة موسعة من الملاحقة القضائية وتسمح لهم بأن يصبحوا أعضاء في مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، مدى الحياة بمجرد مغادرتهم الكرملين.

ويعني التشريع أنه وعائلته في مأمن من الملاحقة القضائية حتى بعد أن يترك منصبه.

وكان الرؤساء السابقون يتمتعون بالفعل بالحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم المفترضة أثناء وجودهم في مناصبهم، لكن القانون الجديد يمنحهم حصانة مدى الحياة وينص على عدم إمكانية القبض عليهم أو تفتيشهم أو استجوابهم أو مقاضاتهم. كما يزيد التشريع الجديد من صعوبة إلغاء حصانة أي رئيس سابق.
وتسمح قوانين أخرى وقعها بوتين، الثلاثاء، للرؤساء باختيار ما يصل إلى 30 عضواً بمجلس الاتحاد، وكذلك بأن يصبحوا هم أنفسهم أعضاء بالمجلس بمجرد انتهاء رئاستهم.

ووفقاً لبوابة وسائل الإعلام المستقلة “ميدوزا دوت آي أو”، بات الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الآن أيضا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.

ويزيد القانون الجديد أيضا من تعقيد رفع الحصانة عن الرئيس، مع وجود حواجز أكثر وإجراءات أكثر تعقيدا. ولن يكون من الممكن رفع الحصانة عن الرئيس إلا إذا تم الاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة عظمى أو جريمة خطرة.

روابط ذات صلة

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها
قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي
المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*