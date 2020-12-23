بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة

المناطق - وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قوانين تمنح الرؤساء الروس السابقين حصانة موسعة من الملاحقة القضائية وتسمح لهم بأن يصبحوا أعضاء في مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، مدى الحياة بمجرد مغادرتهم الكرملين.

ويعني التشريع أنه وعائلته في مأمن من الملاحقة القضائية حتى بعد أن يترك منصبه.

وكان الرؤساء السابقون يتمتعون بالفعل بالحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم المفترضة أثناء وجودهم في مناصبهم، لكن القانون الجديد يمنحهم حصانة مدى الحياة وينص على عدم إمكانية القبض عليهم أو تفتيشهم أو استجوابهم أو مقاضاتهم. كما يزيد التشريع الجديد من صعوبة إلغاء حصانة أي رئيس سابق.

وتسمح قوانين أخرى وقعها بوتين، الثلاثاء، للرؤساء باختيار ما يصل إلى 30 عضواً بمجلس الاتحاد، وكذلك بأن يصبحوا هم أنفسهم أعضاء بالمجلس بمجرد انتهاء رئاستهم.

ووفقاً لبوابة وسائل الإعلام المستقلة “ميدوزا دوت آي أو”، بات الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الآن أيضا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.

ويزيد القانون الجديد أيضا من تعقيد رفع الحصانة عن الرئيس، مع وجود حواجز أكثر وإجراءات أكثر تعقيدا. ولن يكون من الممكن رفع الحصانة عن الرئيس إلا إذا تم الاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة عظمى أو جريمة خطرة.