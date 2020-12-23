احدث الأخبار

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي
أبرز المواد
 المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها
أبرز المواد
 بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة
أبرز المواد
 “الطيران المدني” و “المساحة والمعلومات الجيومكانية” توقعان مُذكرة تفاهم مشترك
أبرز المواد
 “الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا
أبرز المواد
 الدوريات الأمنية بحفرالباطن تضبط مصنع للخمور
المنطقة الشرقية
 إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية
أبرز المواد
 ” تراحم الباحة “تستعرض الميزانية التقديرية وتناقش ما يجب أن تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية تراحم
منطقة الباحة
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
منطقة الرياض
 مستشفى رماح العام يستقبل 8 مصابين و 3 وفيات في حوادث مرورية خلال يوم واحد
منطقة الرياض
قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

أبرز المواد
المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

أبرز المواد
بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة

بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة

أبرز المواد

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي
http://almnatiq.net/?p=933379
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش يوم الأربعاء، إن بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على “تويتر” أن إدارة المملكة العربية السعودية لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل.

وتابع: “ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل”.

وفي وقت سابق، اعتبر أن “المنصات القطرية الإعلامية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج رغم أن الأجواء تتطلع إلى إنهاء الأزمة”.

وأضاف أن “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة”.

روابط ذات صلة

المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها
بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة

بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*