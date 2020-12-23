قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش يوم الأربعاء، إن بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض تبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على “تويتر” أن إدارة المملكة العربية السعودية لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل.

وتابع: “ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل”.

وفي وقت سابق، اعتبر أن “المنصات القطرية الإعلامية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج رغم أن الأجواء تتطلع إلى إنهاء الأزمة”.

وأضاف أن “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة”.