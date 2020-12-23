احدث الأخبار

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها
أبرز المواد
 قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي
أبرز المواد
 المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها
أبرز المواد
 بوتين يمنح نفسه وعائلته حصانة قانونية مدى الحياة
أبرز المواد
 “الطيران المدني” و “المساحة والمعلومات الجيومكانية” توقعان مُذكرة تفاهم مشترك
أبرز المواد
 “الصحة” تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا
أبرز المواد
 الدوريات الأمنية بحفرالباطن تضبط مصنع للخمور
المنطقة الشرقية
 إثيوبيا.. مقتل عشرات الأشخاص في أحدث مذبحة عرقية
أبرز المواد
 ” تراحم الباحة “تستعرض الميزانية التقديرية وتناقش ما يجب أن تتضمنه الصلاحيات المالية الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية تراحم
منطقة الباحة
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
منطقة الرياض
مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها

أبرز المواد
قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

أبرز المواد
المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

أبرز المواد

مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: مسؤولون بارزون في الأمن القومي بحثوا عدة خيارات لردع إيران ووكلائها

http://almnatiq.net/?p=933382
المناطق - رويترز

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض لبحث عدة خيارات لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بالعراق.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الأمن القومي اتفقوا على مجموعة من الخيارات ستعرض قريبا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المسؤول إلى أن ما تسمى بمجموعة المسؤولين في اللجنة الرئيسية، بما في ذلك وزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ناقشوا الوضع في البيت الأبيض.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد يوم الأحد بأن المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، استهدفت بمجموعة من الصواريخ.

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء قولها، إن “مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية عليها”.

روابط ذات صلة

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي

قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها تعزيز الحوار الخليجي
المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

المملكة تعزز شراكتها الدولية بمكافحة الفساد وتفعّل مبادراتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)
وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجمعة بتخصيص خطبة جمعة هذا الأسبوع للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*