الحريري يحذر: لبنان يواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدا

حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، من أن بلاده “تواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدا”.

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقده: “يجب تشكيل حكومة من الخبراء.. ويجب تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت”.

وأضاف: “يجب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته”.

وبعد مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.

وقدم الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، للرئيس ميشال عون، تشكيلا وزاريا الأسبوع الماضي قائلا إن “المناخ إيجابي”.

وذكر مكتب عون حينها أن الاثنين اتفقا على محاولة “معالجة الفروقات” بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.