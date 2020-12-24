اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية

المناطق - وكالات

أعلنت شركة “إيني “الإيطالية المتخصصة في التنقيب والطاقة، الأربعاء، اكتشاف بئر نفطي جديد في الصحراء الغربية في مصر.

ونشرت الشركة بيانا على موقعها الإلكتروني قالت فيه عن البئر المكتشف حديثا سيزيد الطاقة الإنتاجية في منطقة “امتياز مليحة” 10 آلاف برميل نفط يوميا.

وجرى الوصول إلى الاكتشاف الجديد من خلال البئر “أرساديا 9″، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب الحقل “أرساديا”، الذي بدأ الإنتاج بالفعل، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5500 برميل نفط يوميا.

وقالت الشركة إن التنفيذ الناجح لاستراتيجية التنقيب في الصحراء الغربية عبر مبادرة “أغيبا”، المشروع المشترك بين الشركة وهيئة البترول المصرية، يعزز من قيمة هذه الموارد بصورة سريعة.

وتملك “إيني” من خلال إحدى أذرعها، شركة “ليوك” حصة في الحقل تبلغ 38 في المئة، وتملك شركة أخرى هي “لوك أويل 12 في المئة، بينما تبلغ حصة هيئة البترول المصرية 50 في المئة.

وكانت الشركة أعلنت، الصيف الماضي، كشفا نفطيا ممثلا في الحقل، وبدأ الحقل في الإنتاج منتصف عام 2019، وتبلغ طاقته الإجمالي حاليا 12 ألف برميل نفط يوميا.

وتعمل شركة “إيني” الإيطالية في مصر منذ عام 1954، حتى أصبحت المنتج الرئيسي هناك، ويبلغ إنتاج الشركة الحالي من الهيدروكربونات هناك حوالى 320 ألف برميل يوميا.