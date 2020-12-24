الجزائر تُرحِّب بتشكيل الحكومة في اليمن

المناطق - وكالات

رحبت الجزائر اليوم بالإعلان عن تشكيل الحكومة في اليمن برئاسة معين عبدالملك، عادّة ذلك خطوة مهمة لاستكمال تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي ورأباً للصدع بين الأشقاء اليمنيين.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: إنها تعرب عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في الدفع قدماً بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والدائم الذي ينشده الشعب اليمني، وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق، حفاظاً على وحدته وصونا لسيادته، وإعلاءً لمصلحة شعبه وحقنا للدماء وتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية.

ولفت البيان الانتباه إلى تأكيد الجزائر مجدداً حرصها الدائم على تشجيع الحلول السياسية للأزمات وتغليب لغة الحوار بين كل الأطراف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.