احدث الأخبار

أمن الدولة الكويتي: القبض على 6 مراهقين جندهم داعش عبر لعبة إلكترونية
أبرز المواد
 الجزائر تُرحِّب بتشكيل الحكومة في اليمن
أبرز المواد
 قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
أبرز المواد
 اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية
أبرز المواد
 “كورونا المتحور” يراوغ.. هل يكون أكثر فتكا؟
أبرز المواد
 7 ميزات مخفية في نظام “iOS 14.3” الجديد على هواتف أيفون
أبرز المواد
 الحريري يحذر: لبنان يواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدا
أبرز المواد
 “فيتو” ترامب يعطل ميزانية الدفاع الأميركية.. وهذه أسبابه
أبرز المواد
 الريال يحقق فوزه الخامس على التوالي ويواصل مطاردة أتلتيكو
أبرز المواد
 فيديو.. الفيصل يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي
أبرز المواد
 قلق أممي من عفو رئاسي أمريكي عن 4 حراس أمن أدينوا بقتل 14 مدنياً عراقياً
أبرز المواد
 وزارة الثقافة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقعان مذكرة لمساعدة الحكومة اليمنية في الحفاظ على التراث
أبرز المواد
أمن الدولة الكويتي: القبض على 6 مراهقين جندهم داعش عبر لعبة إلكترونية

أمن الدولة الكويتي: القبض على 6 مراهقين جندهم داعش عبر لعبة إلكترونية

أبرز المواد
الجزائر تُرحِّب بتشكيل الحكومة في اليمن

الجزائر تُرحِّب بتشكيل الحكومة في اليمن

أبرز المواد
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة

قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة

أبرز المواد
اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية

اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية

أبرز المواد

أمن الدولة الكويتي: القبض على 6 مراهقين جندهم داعش عبر لعبة إلكترونية

أمن الدولة الكويتي: القبض على 6 مراهقين جندهم داعش عبر لعبة إلكترونية
http://almnatiq.net/?p=933420

أوقف جهاز أمن الدولة الكويتي 6 أحداث تواصلوا مع تنظيم داعش، وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية.

وقالت مصادر إن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل وقبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وأحاله إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وأوضحت المصادر أن الحدث اعترف بتواصله مع شخص عبر لعبة إلكترونية الشهيرة، وانضم إلى فريقه في اللعبة، قبل أن يتواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي وطالبه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي وتجنيد أصدقائه بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وأفادت المصادر بأن المتهم أقنع 5 من أصدقائه بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، قبل أن يوقفهم جهاز الأمن جميعاً.

روابط ذات صلة

الجزائر تُرحِّب بتشكيل الحكومة في اليمن

الجزائر تُرحِّب بتشكيل الحكومة في اليمن
اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية

اكتشاف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة

قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*