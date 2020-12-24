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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة والطائف

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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة والطائف

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة والطائف
http://almnatiq.net/?p=933426
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة كذلك ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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