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ترامب يتحدى الكونغرس بتعطيله موازنة الدفاع الأمريكية

ترامب يتحدى الكونغرس بتعطيله موازنة الدفاع الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=933432
المناطق_وكالات

عطّل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الأربعاء، موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، معتبراً أنها تساعد روسيا والصين.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس “المؤسف أنّ نص القانون هذا لا يتضمّن إجراءات حيوية للأمن القومي” و”لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية، معتبراً أنه يشكل هدية الى الصين وروسيا.

وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجدداً بالغالبية الموصوفة.

وفي حال أكد النواب الذين أيدوا النصّ في تصويتهم الأول، يصبح قانوناً رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولاية ترامب الرئاسية.

واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأمريكي التي يلوّح ترامب أيضاً بتعطيلها، مشترطاً أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

وموازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصاً زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة 3 %.

لكنّ ترامب كان هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصاً إلغاء قانون معروف باسم “المادة 230” يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

وقال ترامب في رسالته إلى النواب إن “المادة 230 تسهل انتشار المعلومات الاجنبية المضللة على الإنترنت ما يشكل تهديداً خطيراً لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا”.

ويأخذ ترامب أيضاً على قانون تمويل البنتاغون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الرئيس باستخدام ساعاته الأخيرة في السلطة لإحداث الفوضى بهذا العمل غير المسؤول، وأعلنت أن النواب سيعودون من إجازة يوم الإثنين “لتجاوز الفيتو”.

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