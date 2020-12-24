وفاة طبيب سوداني شهير بـ”كورونا” أصيب بها في اجتماع منظمة الصحة العالمية

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توفي أحد اشهر الأطباء السودانيين متأثراً باصاباته بفيروس كورونا الذي أصيب به في اجتماع هام لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن الدكتور البروف الفاتح السماني قد دعيَّ لحضور اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في الخرطوم وأن الاجتماع لم تراع فيه الوسائل التي يجب ان تتبع هذه الايام.

وبعد الاجتماع اتصل به احد الحضور واخبره انه اكتشف اصابته بالكورونا.

بعدها عجل د. الفاتح للفحص فوجد أنه وزوجته وإبنه جميعهم مصابين بالفيروس، ومن داخل مبنى المنظمة الدولية بالخرطوم.

توفى هو رحمه الله وشفيت الزوجة والابن.

ومن العروف أن البروف الفاتح من الرعيل الأول الذين أرسوا دعائم طب المجتمع وعلم الوبائيات في السودان والوطن العربي، وهو من القلائل الذين نهلوا العلم من مظانه، فقد كان من أول السودانيين الذين تحصلوا علي درجة الماجستيرفي علم الوبائيات من Massachusetts Institute of Technology وبعدها حصل علي الدكتوراه من جامعة هارفرد في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

ومسيرة برف السماني العمليه لا تقل تميزاً عن مسيرته الاكاديمية فقد عمل مديراً قطرياً لمنظمة الصحة العالمية في كثير من الاقطار العربية، كما وجد أخطاءاً منهجية فادحه في الموجهات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية لدراسة فيروس الكورونا وأرسل تصويباً مفصلاً لها بالأخطاء.