وفقاً لـ 10 شروط.. «تعليم الطائف»: البحث عن 61 مبنى مدرسيا حديثا

المناطق_ الرياض

تبحث إدارة تعليم الطائف عن استئجار ٦١ مبنى مدرسياً محدثاً، في إطار جهودها للتخلّص من المباني القديمة.

وسيتم استئجار المباني المدرسية وفق ١٠ شروط وضعتها الإدارة لتحديد صلاحية المباني الجديدة وعدد الغرف وغرفة للحارس وما يجب من المالك توفيره من خدمات كهرباء ومياه وسلامة إنشاءات.

وأوضح المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي، أن ما تم الإعلان عنه ليس احتياجاً قائماً لمبانٍ جديدة، وإنما هو إعلان عن مبانٍ مستأجرة بديلة، تطبيقاً للنظام القاضي باستبدال أي مبنى يتجاوز عمره 9 سنوات بآخر بديل، لافتاً إلى أن تعليم الطائف يعمل جاهداً للتخلص من المباني المستأجرة وإحلالها بمبانٍ حكومية لتوفير بيئات تربوية وتعليمية جاذبة ومحفزة؛ وفقاً لتوجه الوزارة في هذا الشأن وخططها الرامية للتخلص من المباني المستأجرة.