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خطة طوارئ الأمانة لتصريف السيول على طاولة بلدي الرياض

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خطة طوارئ الأمانة لتصريف السيول على طاولة بلدي الرياض

خطة طوارئ الأمانة لتصريف السيول على طاولة بلدي الرياض
http://almnatiq.net/?p=933444
المناطق_ الرياض

استعرض المجلس البلدي بالرياض في جلسته الرابعة والسبعين، خطة طوارئ أمانة الرياض لتصريف السيول بمدينة الرياض، حيث استعرض المهندس عبدالمحسن الزعاقي مدير عام إدارة تصريف السيول بالأمانة، الوضع الراهن لتصريف السيول بمدينة الرياض، وخطة طوارئ السيول لعام 2020، بالإضافة إلى خطة الاستجابة لحالات طوارئ الفيضانات، وتقييم المخاطر وآلية التعامل معها، وآليات الوقاية والحماية والاستعداد، والإجراءات المطلوبة قبل موسم الامطار في عدد من النقاط الحرجة بالمدينة، وعدد الأفراد والمعدات.

كما تم استعراض مشاريع الإدارة العامة لتصريف السيول، حيث أفاد الزعاقي أن المشاريع الجارية حاليا 13 مشروع، وتم الاطلاع على المشاريع التي تم ترسيتها وتسليم الموقع للمقاول للبدء بالعمل، بالإضافة إلى مشاريع وادي السلي، والمشاريع المسحوبة من المقاولين المتعثرين والفرص الاستثمارية.

وأوصى المجلس بأن تقوم إدارة تصريف السيول بتزويد بلدي الرياض بالخطة العامة للإدارة، على أن تشتمل على مواعيد تنفيذ المشاريع والجدول الزمني للانتهاء منها، حتى يتمكن المجلس من متابعة تنفيذها.

كما تضمنت جلسة المجلس مناقشة عدداً من الموضوعات الأخرى حيث قدم الدكتور عبدالله الحربي عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الرابعة، تقرير الجولة الميدانية للمجلس في نطاق بلدية العليا الفرعية، والتي تم خلالها تدوين 13 ملاحظة ميدانية، بالإضافة إلى استعراض المهندس عبدالعزيز العجلان عضو المجلس ولجنة المشاريع، تقرير زيارة المجلس لعدد من المشاريع غرب الرياض وهي سوق الأغنام، وحدائق الملك عبدالله العالمية، بالإضافة إلى معاينة وضع طريق نجم الدين الأيوبي، وتحويله ليكون طريقاً حراً، وأعمال السفلتة في مخطط 3020 بنمار، والتي اتخذ المجلس توصياته حيالها وأوصى بالرفع بها لأمانة الرياض للعمل على معالجتها.

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