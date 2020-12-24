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وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بمدن المملكة

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وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بمدن المملكة

وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بمدن المملكة
http://almnatiq.net/?p=933447
المناطق_ الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف طبية شاغرة بعدة مدن بالمملكة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

أخصائي علاج تنفسي – وظيفتان / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

استشاري عناية مركزة / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

أخصائي نساء وولادة / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

نائب نساء وولادة / مستشفي الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

أخصائي اول طب نفسي / مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

استشاري طب الطوارئ – وظيفتان / مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

طبيب نائب – جراحة التجميل ووحدة الحروق – وظيفتان / مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results

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