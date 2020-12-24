“ترامب” يُصدر عفوًا عن والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر المتهرب من الضرائب

المناطق_وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا عن عدد من مقربيه، بينهم مدير حملته الانتخابية في 2016 بول مانافورت، ورجل الأعمال تشارلز كوشنر، والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر.

وقد واجه “مانافورت”، منذ عام 2017، تهمًا مختلفة في قضيتين ضده، تم فتح إحداهما بطلب من المحقق الخاص روبرت مولر الذي كان يحقق في “صِلات ترامب” المزعومة بروسيا.

وشمل عفو ترامب، مستشاره السابق روجر ستون، الذي أُدين في فبراير 2020 بتقديم إفادات كاذبة؛ وذلك في إطار قضية متعلقة بتحقيقات مولر أيضًا، وصدر بحقه حكم بالسجن 40 شهرًا.

أما تشارلز كوشنر، رجل الأعمال في مجال العقارات؛ فقد أمضى سنتين في السجن في 2005- 2006، بتهم التهرب الضريبي وتمويل غير شرعي لحملات سياسية وتخويف شهود العيان. وكان حكمه يفرض قيودًا على ممارسته بعض أنواع الأنشطة بعد انقضاء عقوبته.

وكان ترامب المنتهية ولايته قد أصدر عفوًا عن عدد من المحكومين بينهم عناصر سابقون في شركة “بلاك ووتر” العسكرية الخاصة؛ مما أثار انتقادات من قِبَل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.