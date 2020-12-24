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«هيئة المهندسين»: ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة لوافدين من جنسيات مختلفة

«هيئة المهندسين»: ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة لوافدين من جنسيات مختلفة
http://almnatiq.net/?p=933463
المناطق_ الرياض

قال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري ، أنه قد تم ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة، لوافدين من جنسيات مختلفة.

وأكد الشمري بحسب “عكاظ” ، أن الهيئة تعمل منذ سنوات لضبط المخالفين والدخلاء على المهن الهندسية والفنية ضمن خطة متقدمة للقضاء على من يمارسون العمل الفني والمهني دون مؤهلات تحقق أقصى درجات المصداقية والجودة في العمل الهندسي والفني في المملكة، مشدداً على أهمية الكشف عن الفنيين ومساعدي المهندسين غير المؤهلين، الذين يشكلون خطراً على سلامة المشاريع التي يعملون فيها، ما تسبب في ظهور كثير من السلبيات التي تؤثر على جودة ومخرجات القطاع الهندسي والبناء والتشييد.

وأضاف: تقف الهيئة بالمرصاد لكل من يحاول العبث بمقدرات واقتصاد الوطن من خلال تقديم شهادات مزورة للعمل في قطاعي البناء والتشييد، مبيناً أنه سيتم الرفع للجهات المختصة بأسماء من قاموا بتقديم شهادات مزورة ليتم إيقاع العقوبات عليهم وإيقافهم عن العمل الفني والهندسي.

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