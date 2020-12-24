“ترامب”: إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيُحَمّلها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ترامب في صفحته على “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، صورًا لثلاثة صواريخ، وقال: “تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشلت ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟ والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق”.

وأضاف، بحسب “روسيا اليوم”: “بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمّل إيران المسؤولية، فكروا مليًّا”.