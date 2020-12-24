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تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”

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تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”

تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”
http://almnatiq.net/?p=933469

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم مذكرة اتفاقية مع مدير الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات أيامى د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري يتم بموجبها تقديم مجموعة من الخدمات النوعية لفئة الأرامل والمطلقات من النزيلات المشمولات بالرعاية داخل دور الإيواء .

وتتضمن الإتفاقية حصر الفئات المستهدفة ثم دراسة الحالات ومباشرتها حسب الإحتياج مثل التدخل والإرشاد الأسري والنفسي لمن يعاني من مشاكل اجتماعية وأسرية والإهتمام بمصالح وحقوق المطلقات والأرامل بالإضافة إلى تأهيل المقبلات على الزواج منهن وتوفير فرص العمل للراغبات من خلال الإلتحاق ببرامج المشاريع الصغيرة “الحرفية”

يذكر ان هذه الاتفاقية تعد جزءاً من أوجه الرعاية المتكاملة التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع فئاتها المشمولة بالرعاية داخل وخارج دور الإيواء.

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