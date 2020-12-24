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جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”

جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”

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جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”

جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”
http://almnatiq.net/?p=933470
المناطق_فلاج الشعيفاني

عقد سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الونين عميد عمادة تقنية المعلومات بجامعة المجمعة إجتماعاً ثنائياً مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال تقنية وأمن المعلومات وإدارة البيانات الوطنية والذكاء الاصطناعي .
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” هي الهيئة القائمة على تنظيم قطاع البيانات وتمكين الابتكار والإبداع ، وذلك من خلال أذرعها الثلاثة وهي مكتب إدارة البيانات الوطنية ، ومركز المعلومات الوطني ، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه عبر حوكمة البيانات ، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية ، وتعزيز الابتكار  المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي مما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

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