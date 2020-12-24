عقد سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الونين عميد عمادة تقنية المعلومات بجامعة المجمعة إجتماعاً ثنائياً مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال تقنية وأمن المعلومات وإدارة البيانات الوطنية والذكاء الاصطناعي .
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” هي الهيئة القائمة على تنظيم قطاع البيانات وتمكين الابتكار والإبداع ، وذلك من خلال أذرعها الثلاثة وهي مكتب إدارة البيانات الوطنية ، ومركز المعلومات الوطني ، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه عبر حوكمة البيانات ، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية ، وتعزيز الابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي مما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”
عقد سعادة الدكتور محمد بن ابراهيم الونين عميد عمادة تقنية المعلومات بجامعة المجمعة إجتماعاً ثنائياً مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال تقنية وأمن المعلومات وإدارة البيانات الوطنية والذكاء الاصطناعي .
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