«التنمية الصناعية»: 546 مشروعا أعيدت هيكلتها

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كشف صندوق التنمية الصناعية أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت 5 مليارات ريال.

وأوضح الصندوق أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، مبينا أن عدد المشاريع الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها وصل إلى 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال. وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشاريع الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.