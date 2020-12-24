احدث الأخبار

مفاوضات الحدود تتعثر.. جيش السودان يصد هجمات إثيوبية
أبرز المواد
 «التنمية الصناعية»: 546 مشروعا أعيدت هيكلتها
أبرز المواد
 جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”
أبرز المواد
 تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”
أبرز المواد
 “ترامب”: إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.. فكروا مليًّا
أبرز المواد
 «هيئة المهندسين»: ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة لوافدين من جنسيات مختلفة
أبرز المواد
 القبض على مواطن قام بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش أمام إحدى بوابات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
أبرز المواد
 بشرى سارة من «واتساب» لمستخدمي هذه الهواتف
أبرز المواد
 اجتماع طارئ في البيت الأبيض للرد على تهديدات إيران
أبرز المواد
 “ترامب” يُصدر عفوًا عن والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر المتهرب من الضرائب
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بمدن المملكة
أبرز المواد
 خطة طوارئ الأمانة لتصريف السيول على طاولة بلدي الرياض
أبرز المواد
مفاوضات الحدود تتعثر.. جيش السودان يصد هجمات إثيوبية

مفاوضات الحدود تتعثر.. جيش السودان يصد هجمات إثيوبية

أبرز المواد
«التنمية الصناعية»: 546 مشروعا أعيدت هيكلتها

«التنمية الصناعية»: 546 مشروعا أعيدت هيكلتها

أبرز المواد
جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”

جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”

أبرز المواد
تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”

تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”

أبرز المواد

مفاوضات الحدود تتعثر.. جيش السودان يصد هجمات إثيوبية

مفاوضات الحدود تتعثر.. جيش السودان يصد هجمات إثيوبية
http://almnatiq.net/?p=933477
المناطق_متابعات

يبدو أن المفاوضات الحدودية التي انطلقت، الثلاثاء، بين السودان وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود، فقد أفادت مصادر الخميس، بفشل تلك المحادثات.

كما أضافت أن وفدي المفاوضات التي جرت في الخرطوم سينقلان لقيادتيهما نتائج المباحثات والعراقيل التي ظهرت.

بالتزامن تصدى الجيش السوداني لهجمات إثيوبية في منطقة أبو طيور الحدودية.

وتجددت الاشتباكات في منطقة جبل أبوطيور التي أعلن الجيش قبل أيام تطهيرها من الميليشيات الإثيوبية والسيطرة عليها.

ما علاقة سد النهضة؟

يأتي هذا التطور في وقت أعاد بعض المراقبين تعثر تلك المفاوضات إلى ملف سد النهضة الذي شهد مؤخراً موقفا متشددا من قبل السودان مقابل التعنت الإثيوبي.

لا إعلان عن أي قرار

وكانت جولة محادثات في الخرطوم حول ترسيم الحدود المشتركة، انتهت أمس الأربعاء بدون الإعلان عن أي قرار بهذا الصدد.

وجاء في بيان مشترك صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني أن “الطرفين اتفقا على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية بأديس أبابا”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة إلى مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك”.

قوات إثيوبية (أرشيفية- فرانس برس)

قوات إثيوبية (أرشيفية- فرانس برس)

جو غير مرضٍ

غير أن اجتماع اللجنة السياسية رفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا بدأ في جو غير مرضٍ، إذ إنه ومنذ بدء الاجتماع الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين موقف السودان بأنه “غير ودي”.

وقال في كلمته التي وزعتها السفارة الإثيوبية في الخرطوم، إن “إيجاد حل دائم على الحدود يتطلب تسوية ودية للقضايا المتعلقة بالموئل وزراعة الأراضي”.

وتتكرر حوادث المزارعين على الحدود بين البلدين، حيث يقوم عدد من الإثيوبيين بزراعة أراض يعتبرها السودان ضمن حدوده، في حين تتهم أحيانا السلطات الإثيوبية الجيش السوداني بالتعامل بعنف مع تلك القضية.

يذكر أن اتفاق ترسيم الحدود يعود إلى عام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، قبل استقلال السودان في 1956، وما زالت الخلافات قائمة بشأنه.

وأرسل السودان “تعزيزات عسكرية كبيرة” قبل أيام مستعيدة آخر نقطة على الحدود بين البلدين، بعد اشتباك 15 ديسمبر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية السبت الماضي، لافتة إلى أن “القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902”.

روابط ذات صلة

«التنمية الصناعية»: 546 مشروعا أعيدت هيكلتها

«التنمية الصناعية»: 546 مشروعا أعيدت هيكلتها
جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”

جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”
تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”

تعاون مشترك بين الموارد البشرية بالرياض والجمعية السعودية الأهلية “ايامى”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*