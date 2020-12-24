الاتحاد يتلقى ضربـة موجعـة قبـل «الكلاسيـكو»

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تلقى فريق الاتحاد ضربة موجعة قبل لقائه المقبل أمام الهلال في “كلاسيكو” الكرة السعودية والذي سيقام يوم بعد غد (السبت) ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تقرر غياب لاعب وسط الفريق غاري رودريغيز بسبب الإصابة التي لحقت به في اللقاء الماضي لفريقه أمام الرائد، والتي لم يتمكن خلالها من إكمال المباراة، وقد كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عن حاجته للراحة لمدة أسبوع كامل ومن ثم العودة تدريجياً للتمارين وذلك بسبب تمزق في العضلة الخلفية بإلاضافة إلى التهاب بالأوتار، الأمر الذي أزعج المدرب البرازيلي كاريلي خصوصاً وأنه يعد أحد أبرز الأسماء المهمة في الفريق وأحد مفاتيح المدرب في الشق الهجومي، وقد اضطر كاريلي إلى فرض تمارين مكثفة للاعب فهد المولد العائد من الإصابة وذلك من أجل تجهيزه بشكل أكبر، وعلى الرغم من أن المولد شارك مع الفريق في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية إلا أن كاريلي يرى بأنه يحتاج إلى تمارين مكثفة وذلك من أجل منحه أدواراً عديدة أمام الهلال.

من جانبه اجتمع المدرب كاريلي بكافة اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، إذ قام بشرح الأخطاء والعديد من النقاط التي ظهرت في لقاء الفريق الماضي، وطالبهم برفع معدل التركيز خلال الحصص التدريبية وتطبيق البرنامج التدريبي الذي وضعه للاعبين تحضيراً للمواجهة المرتقبة، مشدداً على أهمية الظهور بالصورة المطلوبة وتحقيق نقاط المباراة.

وعلى الصعيد الإداري فرض الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول عقوبة الحسم من المرتب الشهري للاعب حمد المنصور، وذلك إثر التصرف الذي قام به اللاعب أثناء استبداله خلال مباراة الرائد الماضية، بعد أن رفض حمد آل منصور مصافحة المدرب، الأمر الذي رفضة الجهاز الإداري في الفريق وطبق فيه اللائحة الداخلية بالنادي، بينما قام اللاعب آل منصور بتقديم الاعتذار للمدرب كاريلي قبل بداية الحصة