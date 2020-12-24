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وزارة الصحة: نصيحتان لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية

وزارة الصحة: نصيحتان لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=933490
المناطق_الرياض

وجهت وزارة الصحة نصيحتين، لتحفيز الأطفال على تقليل استخدام الأجهزة الالكترونية الحديثة.

وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة- عبر موقع تويتر- أنه يمكن تقليل استخدام أطفالنا للأجهزة الإلكترونية من خلال: عدم السماح لهم باستخدامها أثناء الأكل، ومكافأتهم عند ممارستهم أي نشاط حركي.

من جهة أخرى، ذكر حساب «عش بصحة» بعض الاستراتيجيات التي قد تساعد على تقليل قلق الطلاب والطالبات من الاختبارات في هذه الأوقات الصعبة، ومنها: تعلم أساليب الاسترخاء، والحرص على التغذية، وأخذ قسط كاف من النوم، وممارسة بعض التمارين الرياضية.

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