صفقة تبادلية نارية بين النصر والأهلي خلال الانتقالات الشتوية

المناطق_الرياض

كشفت تقارير صحفية، عن وجود صفقة تبادلية نارية بين فريقي الأهلي والنصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة



الأهلي يحتل المركز التاني بدوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال، بينما يقبع النصر في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع صاحب المركز الأخير ضمك بنفس الرصيد



وحسب ما قاله الإعلامي فهد المري، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فأن إدارة الأهلي عرضت خدمات البرازيلي لوكاس ليما، مقابل قدوم مواطنه مايكون لصفوف الراقي



ومن المتوقع أن تتم الصفقة في بداية الميركاتو الشتوي القادم، بسبب بحث النصر على ظهير أيسر، بعد إصابة الكوري كيم جين سو الطويلة، ورغبة الجهاز الفني في خروج مايكون من الفريق في الفترة المقبلة