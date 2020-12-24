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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع رعاية الأيتام والأسر المحتاجة في طاجيكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع رعاية الأيتام والأسر المحتاجة في طاجيكستان
http://almnatiq.net/?p=933501
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع رعاية الأيتام والأسر المحتاجة في إقليم خاتلون بجمهورية طاجيكستان، يستفيد منه 500 يتيم ويتيمة، بهدف دعم الأيتام وأسرهم ومحدودي الدخل وتقديم الدعم النفسي وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأيتام في الدول المتضررة والفئات الأشد احتياجًا.

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