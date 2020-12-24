الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .

وادي الدواسر - فالح الدوسري

أعلنت كلية التقنية للبنين بمحافظة وادي الدواسر عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، الذي يبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 11 / 5 / 1442 هـ .

وأوضح عميد الكلية المهندس يزيد السعود ، أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: الإلكترونيات ، تخصص محاسبة ، تخصص الإدارة المكتبية ، الحاسب ، تخصص الميكانيكا.

ودعا ” السعود ” الراغبين بالتسجيل زيارة مقر كلية التقنية بوادي الدواسر للتسجيل المباشر .