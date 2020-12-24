احدث الأخبار

الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .
منطقة الرياض
 شرطة الجوف تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 أكثر من ١٥ ألف مستفيد من خدمات مراكز الطوارئ في الحرم المكي
منطقة مكة المكرمة
 بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. وكشف مدة الحملة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع رعاية الأيتام والأسر المحتاجة في طاجيكستان
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تحقق ارتفاعًا في إجمالي حاويات المسافنة
أبرز المواد
 صفقة تبادلية نارية بين النصر والأهلي خلال الانتقالات الشتوية
أبرز المواد
 وزارة الصحة: نصيحتان لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية
أبرز المواد
 الاتحاد يتلقى ضربـة موجعـة قبـل «الكلاسيـكو»
أبرز المواد
 الحرب تشتعل بين فيسبوك وأبل .. والسبب “المستخدمون”
منوعات
 مفاوضات الحدود تتعثر.. جيش السودان يصد هجمات إثيوبية
أبرز المواد
 «التنمية الصناعية»: 546 مشروعا أعيدت هيكلتها
أبرز المواد
الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .

الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .

منطقة الرياض
شرطة الجوف تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شرطة الجوف تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

منطقة الجوف
أكثر من ١٥ ألف مستفيد من خدمات مراكز الطوارئ في الحرم المكي

أكثر من ١٥ ألف مستفيد من خدمات مراكز الطوارئ في الحرم المكي

منطقة مكة المكرمة
بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. وكشف مدة الحملة

بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. وكشف مدة الحملة

أبرز المواد

الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .

الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .
http://almnatiq.net/?p=933513
وادي الدواسر - فالح الدوسري

أعلنت كلية التقنية للبنين بمحافظة وادي الدواسر عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، الذي يبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 11 / 5 / 1442 هـ .

وأوضح عميد الكلية المهندس يزيد السعود ، أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: الإلكترونيات ، تخصص محاسبة ، تخصص الإدارة المكتبية ، الحاسب ، تخصص الميكانيكا.

ودعا ” السعود ” الراغبين بالتسجيل زيارة مقر كلية التقنية بوادي الدواسر للتسجيل المباشر .

روابط ذات صلة

جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”

جامعة المجمعة و”سدايا” في تعاون لـتقنية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي”
خطة طوارئ الأمانة لتصريف السيول على طاولة بلدي الرياض

خطة طوارئ الأمانة لتصريف السيول على طاولة بلدي الرياض
شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

شرطة الرياض: القبض على مواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*