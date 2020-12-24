الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .

أعلنت كلية التقنية للبنين بمحافظة وادي الدواسر عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، الذي يبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 11 / 5 / 1442 هـ .
وأوضح عميد الكلية المهندس يزيد السعود ، أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: الإلكترونيات ، تخصص محاسبة ، تخصص الإدارة المكتبية ، الحاسب ، تخصص الميكانيكا.
ودعا ” السعود ” الراغبين بالتسجيل زيارة مقر كلية التقنية بوادي الدواسر للتسجيل المباشر .
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