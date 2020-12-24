موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة

المناطق - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تضرب موجة برد من شبه قوية إلى متوسطة أجزاءً واسعة من مناطق المملكة والخليج، مبينًا أنها الأقوى “منذ دخول المربعانية 1442هـ إلا أن يصرفها الله”.

وحسب الحصيني، تتأثر مناطق تبوك، والشمالية، والجوف، وحائل بهذه الموجة، من يوم الخميس 9/5/1442هـ.

وقال الحصيني: «ستتراوح درجات الحرارة الصغرى، وفق التوقعات، بين الصفر وثلاث درجات مئوية، والكبرى بين 13 و18 درجة مئوية».

وتوقع الحصيني موجة برد متوسطة القوة على القصيم والرياض، تتراوح فيها درجة الحرارة الصغرى بين 3 و7 درجات مئوية، والعظمى بين 13 و19 درجة مئوية.

وبيَّن الحصيني أن هناك موجة برد خفيفة على المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة تتراوح صغراها بين 9 و13 درجة مئوية.

وأضاف: «ستكون درجة الحرارة العظمى بين 19 و24 درجة مئوية، وشمال الشرقية والمدينة تزداد فيهما البرودة».

كما توقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيًّا، مع فرصة هطول أمطار متفاوتة الغزارة، على أجزاء من مناطق المملكة.

ونبه الحصيني إلى احتمال تشكل الصقيع على شمال الوسطى والمناطق الشمالية من المملكة.