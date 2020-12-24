احدث الأخبار

محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ
منطقة عسير
 موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة
أبرز المواد
 بالتزكية البقعاوي رئيساً لنادي اللواء بحائل
منطقة حائل
 الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”
أبرز المواد
 الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .
منطقة الرياض
 شرطة الجوف تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 أكثر من ١٥ ألف مستفيد من خدمات مراكز الطوارئ في الحرم المكي
منطقة مكة المكرمة
 بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. وكشف مدة الحملة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع رعاية الأيتام والأسر المحتاجة في طاجيكستان
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تحقق ارتفاعًا في إجمالي حاويات المسافنة
أبرز المواد
 صفقة تبادلية نارية بين النصر والأهلي خلال الانتقالات الشتوية
أبرز المواد
 وزارة الصحة: نصيحتان لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية
أبرز المواد
محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ

محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ

منطقة عسير
موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة

موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة

أبرز المواد
بالتزكية البقعاوي رئيساً لنادي اللواء بحائل

بالتزكية البقعاوي رئيساً لنادي اللواء بحائل

منطقة حائل
الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”

الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”

أبرز المواد

محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ

محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ
http://almnatiq.net/?p=933525
المناطق - المجارده

تعتزم اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة إقامة فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير للعام ١٤٤٢ھ
وتدعو اللجنة الشباب والشابات والمثقفين والأدباء وأصحاب الفكر النير للمشاركة وتقديم ما لديهم من أفكار واقتراحات وبرامج جديدة ونوعية أو من لديهم الرغبة في المشاركة في تنفيذ الفعاليات بما يخدم المحافظة وزوارها علماً أن البرامج والفعاليات الجديدة والمميزة سوف يخصص لأصحابها جوائز قيمة بإذن الله ويشارك مقترحها في تنفيذ الفعالية والإشراف عليها وسوف تستقبل الأفكار والمقترحات بمقر اللجنة الفرعية للتنمية السياحية في محافظة المجاردة.

روابط ذات صلة

الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”

الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”
بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة وحاضرة عسير

بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة وحاضرة عسير
محافظ المجاردة يستقبل الشهري والعمري بمناسبة صعودهما أعلى قمة في جبل تهوي

محافظ المجاردة يستقبل الشهري والعمري بمناسبة صعودهما أعلى قمة في جبل تهوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*