محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ

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تعتزم اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة إقامة فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير للعام ١٤٤٢ھ

وتدعو اللجنة الشباب والشابات والمثقفين والأدباء وأصحاب الفكر النير للمشاركة وتقديم ما لديهم من أفكار واقتراحات وبرامج جديدة ونوعية أو من لديهم الرغبة في المشاركة في تنفيذ الفعاليات بما يخدم المحافظة وزوارها علماً أن البرامج والفعاليات الجديدة والمميزة سوف يخصص لأصحابها جوائز قيمة بإذن الله ويشارك مقترحها في تنفيذ الفعالية والإشراف عليها وسوف تستقبل الأفكار والمقترحات بمقر اللجنة الفرعية للتنمية السياحية في محافظة المجاردة.