احدث الأخبار

“التحلية” تُنهي إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع إنتاج رأس الخير
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ
منطقة عسير
 موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة
أبرز المواد
 بالتزكية البقعاوي رئيساً لنادي اللواء بحائل
منطقة حائل
 الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”
أبرز المواد
 الكلية التقنية للبنين بوادي الدواسر تعلن عن فتح باب القبول المباشر .
منطقة الرياض
 شرطة الجوف تضبط عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 أكثر من ١٥ ألف مستفيد من خدمات مراكز الطوارئ في الحرم المكي
منطقة مكة المكرمة
 بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. وكشف مدة الحملة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع رعاية الأيتام والأسر المحتاجة في طاجيكستان
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تحقق ارتفاعًا في إجمالي حاويات المسافنة
أبرز المواد
 صفقة تبادلية نارية بين النصر والأهلي خلال الانتقالات الشتوية
أبرز المواد
“التحلية” تُنهي إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع إنتاج رأس الخير

“التحلية” تُنهي إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع إنتاج رأس الخير

أبرز المواد
محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ

محافظ المجاردة يدعو كل من لديه فكرة أو مقترح للمشاركة فى مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢ھ

منطقة عسير
موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة

موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة

أبرز المواد
بالتزكية البقعاوي رئيساً لنادي اللواء بحائل

بالتزكية البقعاوي رئيساً لنادي اللواء بحائل

منطقة حائل

“التحلية” تُنهي إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع إنتاج رأس الخير

“التحلية” تُنهي إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع إنتاج رأس الخير
http://almnatiq.net/?p=933529
المناطق - واس

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير، تمهيداً لدعوتها للمشاركة في تقديم العطاءات للمشروع الذي يُعد أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).
وأوضحت “التحلية” أنه سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة، حيث يشارك التحالف الفائز في ملكية حصة الأغلبية بنسبة (60%) من شركة المشروع
(SPV)، ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة.
وتعد منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد عن 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً و2650 ميجاوات من الطاقة.

روابط ذات صلة

موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة

موجة برد صفرية على بعض المناطق .. والبداية من غد الجمعة
الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”

الرياض والطائف وعسير تحتضن أبرز مواقع الھايكنج في” شتاء السعودية”
بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. وكشف مدة الحملة

بدء التطعيم ضد كورونا في الكويت.. وكشف مدة الحملة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*