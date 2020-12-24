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القيادات التعليمية والإِشرافية في تعليم القصيم تتابع سير الاختبارات

القيادات التعليمية والإِشرافية في تعليم القصيم تتابع سير الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=933535
المناطق / بريدة

عملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على تهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول١٤٤٢هـ بيسر وسهولة ، وتحقيق نتائج متميزة عبر خطة تنظيمية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً .
وشهدت مدارس تعليم القصيم منذ يومها الأول للاختبارات متابعة مكثفة وجولات ميدانية من جميع القيادات ومشرفي ومشرفات الإدارة العامة والمكاتب التعليمية للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات وفق خطة معدة لضمان انطلاقة ناجحة، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، وعمليات الدعم التقني والتعليمي ، ومتابعة دخول الطلاب والطالبات على منصة مدرستي لأداء الاختبارات وحضور الحصص الإثرائية ،وتفقد لجان التصحيح، كما تابعت عمليات رصد النتائج عبر نظام “نور”
المدير العام محمد الفريح اطمأن على تأدية الطلاب والطالبات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بعد» في مدارس تعليم القصيم ، حيث قام بزيارة لعدد من المدارس، اطلع من خلالها على سير أعمال الاختبارات، وآلية أداء الطلاب لاختباراتهم، بالإضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق، وإدخال الدرجات والدعم الفني وعملية معالجة الفاقد التعليمي، مقدماً الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، على جهودهم المبذولة في هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية.
يذكر أن الإدارة العامة عممت بوقت كاف ٍ التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية وكذلك عقدت اللقاءات وشكلت اللجان بقصد الاستعداد الأمثل للاختبارات عن بعد.

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