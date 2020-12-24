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ألمانيا تقرر خفض مبيعات الأسلحة لتركيا

ألمانيا تقرر خفض مبيعات الأسلحة لتركيا
http://almnatiq.net/?p=933544
المناطق - وكالات

قررت ألمانيا خفض مبيعات الأسلحة لتركيا.

وكانت ألمانيا قد هددت تركيا بعواقب إذا لم تخفض التصعيد شرق المتوسط، مؤكدة أنها عملت لتسهيل الحوار الأوروبي مع أنقرة إلا أن استفزازات كثيرة قد وقعت.

وأضاف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الوزراء الأوروبيين سيتخذون إجراءات ضد تركيا إذا لم تخفض التصعيد في المنطقة.

وتابع: “عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة، لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها”.

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