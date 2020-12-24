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وزارة الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون موجودة في البلاد

وزارة الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون موجودة في البلاد

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وزارة الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون موجودة في البلاد

وزارة الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون موجودة في البلاد
http://almnatiq.net/?p=933550
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون موجودة في الأردن، وأنها تراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات وقاية جديدة.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور وائل الهياجنة، إن “السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد قد تكون موجود في الأردن، ونراقب يوميا الكثير من المؤشرات، وفي حال اكتشافها ستفرض إجراءات جديدة”.

وأضاف الهياجنة خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن طفرة كورونا ليست جديدة، وأنها رصدت في شهر أيلول الماضي.

وأشار إلى أن هذه الطفرة ليست ولن تكون الأخيرة في فيروس كورونا، وأن ما يميز الطفرة الجديدة عن السلالات السابقة هو سرعة الانتشار.

وأكد الهياجنة أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت علميا أن إصابة الأشخاص بهذه السلالة ستكون أشد.

وكشف الهياجنة أنه تم حصر جميع من عادوا للأردن من بريطانيا، ويجري التواصل معهم بشكل يومي.

ولفت أنه تمت إضافة عدة مستويات من الحيطة والحذر، وسيكون هناك فحص “PCR” بعد 7 أيام للذين قدموا من المملكة المتحدة.

وشدد الهياجنة على أن التراخي مع وباء كورونا قضية يجب أن لا تطرق أبدا.

وقال: “المتوقع أن لا تؤثر سلالة كورونا الجديدة على مطاعيم كورونا “.

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