وزير الصحة: تدشين مراكز لقاحات كورونا بجميع المناطق قريبًا

المناطق - الرياض

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه سيتم تدشين مراكز للقاحات كورونا في جميع المناطق قريبًا، وذلك بعد تدشين ثاني مركز بمحافظة جدة.

وقال الدكتور الربيعة، عبر تويتر، إنه تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا (كوفيد-١٩) في المملكة بمحافظة جدة، وسيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ودعا وزير الصحة، الجميع، إلى التسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح.

ودشنت وزارة الصحة، أول مقر في محافظة جدة لأخذ لقاحات فيروس كورونا للمواطنين و المقيمين، وذلك في الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي السابق، لتوفر جميع الخدمات فيه، ولكونه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة بطريقة منظمة.