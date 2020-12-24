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أمير منطقة الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر أساس لـ 6 مشروعات أخرى في المنطقة بإجمالي 850 مليون

أمير منطقة الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر أساس لـ 6 مشروعات أخرى في المنطقة بإجمالي 850 مليون
http://almnatiq.net/?p=933556
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر, مشروعات النقل المنفذة في المنطقة التي بلغ إجمالي قيمتها 360 مليون ريال, كما وضع سموه حجر الأساس لعدد من المشروعات بقيمة 490 مليون ريال, .
واشتملت المشروعات التي تم تدشينها على 4 مشروعات تنموية تخدم المنطقة وقاصديها، بإجمالي أطوال يزيد عن 105 كيلومترات وهي: عدد من الطرق بالمنطقة (المجموعة الخامسة) وهي عبارة عن تنفيذ جسر للدوران مع المنحدرات بالقرب من جامعة اليمامة على الطريق الرياض/القصيم السريع، بهدف دعم الحركة المرورية وتخفيف الازدحام على جسر قوات الأمن الخاص وإنشاء جسر علوي على طريق الملك خالد ( صلبوخ ) عند تقاطعه مع طريق الإمام سعود بن فيصل بالدرعية مع اعمال الإنارة، وكذلك مشروع توسعة الجسر القائم عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك خالد (صلبوخ) بالدرعية وذلك بإضافة جسر دوران للخلف للجسر القائم (من الناحية الجنوبية) على طريق الملك خالد مع تحسين وتوسيع المنحدرات القائمة والمداخل والمخارج، حيث يبلغ طول المشروع 3,6 كيلومترات.
كما تضمنت مشروع استكمال ازدواج طريق ثادق/الرغبة/البرة بأطوال تبلغ 42 كم، ومشروع الأعمال المتبقية للطرق الثانوية والزراعية بمنطقة الرياض ضمن المجموعة التاسعة والعشرون، وهي تنفيذ جزء من ازدواج طريق روضة سدير المرتبط بطريق الرياض/القصيم واستكمال وصلة الخيس، حيث يبلغ طول المشروع 52 كم، بالإضافة إلى مشروع استكمال ازدواج طريق الزلفي/الغاط بطول يبلغ 11كلم.
فيما وضع سمو أمير منطقة الرياض حجر أساس 6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال بلغت 194 كلم وهي مشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/الرين/بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة التاسعة بطول 30 كيلومترا، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/الرين/بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة العاشرة بطول 38 كيلومترا، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/الرين/بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة بطول 35 كيلومترا، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض/الرين/بيشة الجزء الواقع بمنطقة الرياض ضمن المرحلة الحادية عشرة بطول 45 كيلومترا، ومشروع استكمال ازدواج طريق شقراء/الدوادمي بطول 20 كيلومترا ، ومشروع الطرق المحيطة والداخلية بأرض وزارة الداخلية وربطها بالطرق الرئيسة والمجاورة بطول 26كلم.
واستعرض خلال التدشين مشروعات الوزارة وفروعها في المنطقة من العرض عن المطارات والمشروعات بها في المنطقة الوسطى ومشروعات الهيئة العامة للنقل وعرض عن إحصائيات ومعلومات النقل في منطقة الرياض والبرامج المستقبلية لشركة سار في الخطوط الحديدية.
حضر التدشين معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي المنصوري ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار ” الدكتور بشّار المالك ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان .

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