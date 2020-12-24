تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة

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دُشن اليوم مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة وبدء حملة التطعيم في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وتمّ إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

فيما أشارت صحة جدة أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية و مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز ( 84 ) غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر و الأطقم الطبية المتخصصة.

وبينت أنه سيكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جاري العمل على تجهيزها لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق و محافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.

من جهته نوه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري, باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية الصحية لحماية وسلامة مواطني المملكة ومن يقيم على أرضها كافة، مشيراً إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا رفعت القيادة شعار الإنسان أولاً وتوحّدت جهود الجهات الحكومية وتكاملت مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كافة في سبيل تحقيق ذلك، حيث سخرت الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الاتجاه إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأشار إلى أن المشروع الذي دُشن اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة يأتي امتدادا للعمل التشاركي الموحد، مؤكداً جاهزية الصالة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد – 19 يومياً، ووضع الخطط اللازمة كافة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة.

ولفت النظر إلى أن اختيار الصالة مقراً لتنفيذ هذا المشروع جاء انطلاقا من العمل التشاركي بناءً على معايير لوجستية واستناداً إلى معطيات أساسية أهمها المساحة الواسعة والموقع

الذي يُعد نموذجياً لغالبية سكان محافظة جدة وقرب المقر منهم .