احدث الأخبار

الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وصدور بيان مشترك
أبرز المواد
 منح (10) مواطنين و(3) من المقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه لـ (50) مرة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح
أبرز المواد
 كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا
أبرز المواد
 تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر أساس لـ 6 مشروعات أخرى في المنطقة بإجمالي 850 مليون
أبرز المواد
 وزير الصحة: تدشين مراكز لقاحات كورونا بجميع المناطق قريبًا
أبرز المواد
 وزارة الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون موجودة في البلاد
أبرز المواد
 تقرير مستجدات الاستثمار: أكثر من 50 شركة محلية ودولية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنهاية الربع الثالث
أبرز المواد
 ألمانيا تقرر خفض مبيعات الأسلحة لتركيا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنفذ مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية بـ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة كمرحلة أولى
أبرز المواد
الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وصدور بيان مشترك

الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وصدور بيان مشترك

أبرز المواد
منح (10) مواطنين و(3) من المقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه لـ (50) مرة

منح (10) مواطنين و(3) من المقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه لـ (50) مرة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة

أبرز المواد
“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

أبرز المواد

كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا

كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=933563
المناطق - وكالات

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز فيها الإصابات بفيروس كورونا المليونين، بعد ستة أسابيع فقط من بلوغها المليون، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكوروناالولايات المتحدة.. مريض كورونا يقتل آخر بجهاز الأكسجين
ومعدل الإصابة بكورونا في في كاليفورنيا من حيث عدد الحالات لكل 100 ألف شخص هو أقل من المتوسط ​​في الولايات المتحدة، ولكن مع وجود 40 مليون نسمة، فإنه يفوق الولايات الأخرى من حيث الأعداد.

وتوفي أكثر من 23500 من سكان كاليفورنيا بسبب الفيروس منذ بدء الوباء.

وشهدت الولاية ارتفاعا هائلا في عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة، تلاها ارتفاع معدلات الاستشفاء والوفيات التي طغت على وحدات العناية المركزة ودفعت المستشفيات إلى علاج المرضى في المكاتب والقاعات.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وصدور بيان مشترك

الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وصدور بيان مشترك
منح (10) مواطنين و(3) من المقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه لـ (50) مرة

منح (10) مواطنين و(3) من المقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه لـ (50) مرة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*