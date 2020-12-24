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“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

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أبرز المواد

“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح
http://almnatiq.net/?p=933566
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (189) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361725) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (380) حالة حرجة.
كما تم تسجيل (190) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352608) حالات, وبلغ عدد الوفيات (6159)حالة ، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، فيما تم إجراء (34798) فحصاً مخبرياً جديداً .
وأهابت الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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