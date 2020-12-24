احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح
أبرز المواد
 كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا
أبرز المواد
 تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر أساس لـ 6 مشروعات أخرى في المنطقة بإجمالي 850 مليون
أبرز المواد
 وزير الصحة: تدشين مراكز لقاحات كورونا بجميع المناطق قريبًا
أبرز المواد
 وزارة الصحة الأردنية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون موجودة في البلاد
أبرز المواد
 تقرير مستجدات الاستثمار: أكثر من 50 شركة محلية ودولية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنهاية الربع الثالث
أبرز المواد
 ألمانيا تقرر خفض مبيعات الأسلحة لتركيا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنفذ مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية بـ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة كمرحلة أولى
أبرز المواد
 ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة لوافدين في المملكة
أبرز المواد
 القيادات التعليمية والإِشرافية في تعليم القصيم تتابع سير الاختبارات
منطقة القصيم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة

أبرز المواد
“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

أبرز المواد
كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا

كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا

أبرز المواد
تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة

تدشين مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة

منطقة مكة المكرمة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة
http://almnatiq.net/?p=933569
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 17.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8702.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وكيان السعودية، وأسواق المزرعة، ومجموعة فتيحي، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وباعظيم، والأصيل، وأنعام القابضة، والكثيري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.92% و 9.85% .
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، وملاذ للتأمين، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والشرقية للتنمية، وكيمانول، وزجاج، ونسيج هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 271.33 نقطة ليقفل عند مستوى 21356.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.

روابط ذات صلة

“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح

“الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح
كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا

كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا
أمير منطقة الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر أساس لـ 6 مشروعات أخرى في المنطقة بإجمالي 850 مليون

أمير منطقة الرياض يدشن 4 مشروعات للنقل ويضع حجر أساس لـ 6 مشروعات أخرى في المنطقة بإجمالي 850 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*