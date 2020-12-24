منح (10) مواطنين و(3) من المقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه لـ (50) مرة

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين و لـ 3 من المقيمين لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه ” 50 ” مرة .

وفيما يلى أسماء الممنوحين وهم : عبدالله عبدالعزيز الداود ، ورئيس رقباء علي مسعود اللحيدان ، والرقيب محمد شعلان القرني ، وعبدالرحمن عبدالله العبدالكريم ، وياسر علي السعيدي ( يمني الجنسية )، ورياض مقبل غائب ( يمني الجنسية) ، وحازم خليل الجهيران ، والعميد الركن بحري صالح عبدالله العريني ، وعادل سعد الغامدي ، ومصطفى أحمد العيسى ، وفيصل عبدالله الحمد ، ومحمد عيسى العيسى ، وفراس عبدو علوش ( سوري الجنسية ) .