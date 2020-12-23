أمير الباحة يدشن أعمال مراقبي ضبط اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإمارة المنطقة

المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , أعمال مراقبي ضبط اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في إمارة المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه , لمدير الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج وعددا من المراقبين, ، حيث اطلع سموه على تقرير اللجنة الذي يهدف إلى إيجاد بيئة صحية آمنة خالية من التدخين وأضراره .

ويأتي دور المراقبين في ضبط المخالفين في حرم منشأة الأمارة سواءً من الموظفين او المراجعين ، إضافة إلى تقديم الدور التوعوي لمكافحة التدخين ، علماً أن اللجنة تعمل على تفعيل هذا البرنامج في جميع الإدارات الحكومية تطبيقاً للأمر السامي الكريم .

ونوه المجماج بدعم سمو أمير الباحة لأعمال اللجنة وكل ماتقوم به في سبيل مكافحة آفة التدخين ومشتقاته وتفعيل دور اللجنة من خلال التفتيش على جميع منافذ البيع سواءً الغذائية أو محلات بيع متعلقات التبغ، مع تطبيق منع التدخين في المنشآت الحكومية .