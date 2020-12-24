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أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة

أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة
http://almnatiq.net/?p=933586
المناطق - جدة

وقع معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم بمقر الأمانة مع مدير عام معهد الإدارة العامة معالي الدكتور بندر بن أسعد السجان، اتفاقية تعاون ضمن مبادرة ” التميز في الأداء الحكومي ” حيث يتم بموجبها تدريب وتأهيل منسوبي الأمانة ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب، والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي الاتفاقية مع معهد الإدارة كشريك اساسي في الاستراتيجية التطويرية للموظفين بما يتضمن تحديث وبناء قدرات الكادر البشري وذلك في إطار اهتمام أمانة محافظة جدة بتطوير منسوبيها وتحسين الأداء في مختلف المجالات وصقل المهارات لتمكينهم من تحمل مسؤوليات العمل.

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