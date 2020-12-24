وصول لقاح “كورونا” إلى جدة

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وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فايروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ«عكاظ» بدأت كوادر وزارة الصحة تطعيم الراغبين المسجلين في منصة «صحتي» باللقاح في الموقع المخصص بالصالة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة: ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا «كوفيد-19» في المملكة بمحافظة جدة، وسيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وتوجه وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم اللامحدود الذي يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة لمواجهة جائحة كورونا، الذي يأتي من نتائجه وثماره تدشين المركز الثاني للقاحات كورونا في المملكة الواقع في محافظة جدة، مؤكدا الوعد الذي قطعته وزارة الصحة بتوفير اللقاح وتسهيل الوصول إليه قبل نهاية العام الحالي 2020، إذ تم البدء في الأسبوع الماضي بمدينة الرياض، وحاليا في مدينة جدة، وسيشهد الأسبوع القادم تدشين المركز في المنطقة الشرقية.

وقال: في شهر يناير سيكون لدينا توسع في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وسيكون التسجيل عن طريق تطبيق «صحتي» وتحديد جداول المواعيد، وسيتم تأكيدها لكل شخص مسجل عبر الرسائل النصية.

وأضاف: هذه الصفحة الأخيرة التي نطمح أن ننهي بها هذه الجائحة، وذلك من خلال التطعيم الذي سيتم توفيره للجميع في المملكة، ويعد الطريقة الوحيدة والمثلى لإنهاء هذه الجائحة دون أي عواقب.

وردا على استفسار «عكاظ» حول التوسع في مناطق المملكة، أعلن الدكتور هاني جوخدار أن مركز اللقاحات القادم سيكون تدشينه في المنطقة الشرقية خلال الأسبوع القادم، مؤكدا استهداف وزارة الصحة لجميع المناطق والمحافظات والمدن بمراكز اللقاحات.

وأكد أن عدد المسجلين في تطبيق «صحتي» من الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا تجاوز نصف مليون شخص، موجها شكر وزارة الصحة لهيئة الطيران المدني.

من جانبه، قال مدير مطار الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور عصام نور إن هيئة الطيران المدني مستعدة لتسخير كافة طاقاتها الاستيعابية في تجهيز الصالة الجنوبية في المطار بكامل التجهيزات لاحتضان مقر مركز اللقاحات، موجها شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وكافة مسؤولي ومنسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية والأمنية المساندة لتمكين وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني لتجهيز الموقع على مدار الساعة وطوال الأشهر القادمة بكامل الطاقات لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.