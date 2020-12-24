احدث الأخبار

غدا.. تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية
أبرز المواد
 محافظ “الزكاة والدخل” يدشّن مركز عمليات الرقابة والتفتيش في الهيئة
أبرز المواد
 إحباط مخطط لهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في بغداد
أبرز المواد
 وصول لقاح “كورونا” إلى جدة
أبرز المواد
 أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة
منطقة مكة المكرمة
 شرطة مكة : ضبط عدد من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية
منطقة مكة المكرمة
 أمير الباحة يدشن أعمال مراقبي ضبط اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإمارة المنطقة
منطقة الباحة
 الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وصدور بيان مشترك
أبرز المواد
 منح (10) مواطنين و(3) من المقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه لـ (50) مرة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8702.68 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” تُعلن تسجيل (189) حالة مصابة بكورونا وتعافي (190) حالة .. وتدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية اللقاح
أبرز المواد
 كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا
أبرز المواد
غدا.. تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية

غدا.. تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية

أبرز المواد
محافظ “الزكاة والدخل” يدشّن مركز عمليات الرقابة والتفتيش في الهيئة

محافظ “الزكاة والدخل” يدشّن مركز عمليات الرقابة والتفتيش في الهيئة

أبرز المواد
إحباط مخطط لهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في بغداد

إحباط مخطط لهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في بغداد

أبرز المواد
وصول لقاح “كورونا” إلى جدة

وصول لقاح “كورونا” إلى جدة

أبرز المواد

غدا.. تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية

غدا.. تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية
http://almnatiq.net/?p=933598
المناطق - واس

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتبارا من غد (الجمعة) في استقبال طلبات تسجيل المعلمين الجدد الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية لمدة 3 أيام في الاختبارين العام والتخصصي. وكانت الهيئة بدأت في استقبال طلبات التسجيل لمعلمي المدارس الأهلية منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري ثم تلاه التسجيل لمعلمي مدارس التعليم العام.

يذكر أن الهيئة حددت مواعيد الاختبار التخصصي بحيث يبدأ من يوم الثالث والعشرين من شهر يناير القادم ويستمر حتى يوم الثلاثين من الشهر نفسه، على أن يبدأ الاختبار العام اعتبارا من يوم العشرين من شهر مارس وينتهي يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج وإصدار الرخص للمجتازين يوم الثلاثين من شهر مايو للعام ٢٠٢١.

روابط ذات صلة

محافظ “الزكاة والدخل” يدشّن مركز عمليات الرقابة والتفتيش في الهيئة

محافظ “الزكاة والدخل” يدشّن مركز عمليات الرقابة والتفتيش في الهيئة
إحباط مخطط لهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في بغداد

إحباط مخطط لهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في بغداد
وصول لقاح “كورونا” إلى جدة

وصول لقاح “كورونا” إلى جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*