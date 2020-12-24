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لجنة الانضباط تصدر 8 قرارات انضباطية

لجنة الانضباط تصدر 8 قرارات انضباطية
http://almnatiq.net/?p=933601
المناطق - واس

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم 8 قرارات انضباطية ضد نادي الفيحاء، ورئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، وكذلك لاعبا النصر عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ومدرب فريق النصر فيتوريا، ومسؤولي نادي الوحدة محمد إسماعيل وبيدرو مانويل، ولاعب الفيحاء أحمد بامسعود.
وقررت اللجنة مخالفة نادي الفيحاء بعد حصول ستة من لاعبي الفريق على إنذارات وطرد أثناء مباراة الفريق مع فريق جدة، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال سعودي في قرار غير قابل للاستئناف.
كما غرمت اللجنة لاعبا فريق النصر عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ومدرب الفريق روي كارلوس فيتوريا بعد غيابهم عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انترفيو بعد نهاية مباراة النصر أمام الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تم إلزام اللاعب عبدالرزاق حمدالله بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف، فيما تم إلزام اللاعب سلطان الغنام بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف، بينما تم إلزام مدرب الفريق فيتوريا بدفع غرامة مالية قدرها (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف.
كما غرمت اللجنة رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية في مباراة فريقه أمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين في قرار غير قابل للاستئناف.
وغرمت اللجنة في مباراة الوحدة والعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مسؤولي من الوحدة وهم: إسماعيل محمد وبيدرو مانويل وذلك لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) آلف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.
وغرمت اللجنة كذلك لاعب الفيحاء أحمد بامسعود إيقافه أربع مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيه، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف، بعد استخدامه أفعال وألفاظ عدوانية ومهينة تجاه حكم المباراة، وذلك حسب تقرير حكم المباراة الإلحاقي الوارد للجنة الانضباط والأخلاق.

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