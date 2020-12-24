احدث الأخبار

الفيفا يقرر إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم للشباب تحت 20 و17 سنة
أبرز المواد
 هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد نشرها حكماً ينتقد تركيا
أبرز المواد
 16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” الثلاثاء القادم
أبرز المواد
 لجنة الانضباط تصدر 8 قرارات انضباطية
أبرز المواد
 غدا.. تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية
أبرز المواد
 محافظ “الزكاة والدخل” يدشّن مركز عمليات الرقابة والتفتيش في الهيئة
أبرز المواد
 إحباط مخطط لهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في بغداد
أبرز المواد
 وصول لقاح “كورونا” إلى جدة
أبرز المواد
 أمانة جدة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الإدارة العامة
منطقة مكة المكرمة
 شرطة مكة : ضبط عدد من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية
منطقة مكة المكرمة
 أمير الباحة يدشن أعمال مراقبي ضبط اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإمارة المنطقة
منطقة الباحة
 الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وصدور بيان مشترك
أبرز المواد
الفيفا يقرر إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم للشباب تحت 20 و17 سنة

الفيفا يقرر إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم للشباب تحت 20 و17 سنة

أبرز المواد
هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد نشرها حكماً ينتقد تركيا

هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد نشرها حكماً ينتقد تركيا

أبرز المواد
16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” الثلاثاء القادم

16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” الثلاثاء القادم

أبرز المواد
لجنة الانضباط تصدر 8 قرارات انضباطية

لجنة الانضباط تصدر 8 قرارات انضباطية

أبرز المواد

الفيفا يقرر إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم للشباب تحت 20 و17 سنة

الفيفا يقرر إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم للشباب تحت 20 و17 سنة
http://almnatiq.net/?p=933612
المناطق - وكالات

قرر مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، إلغاء نسختي بطولتي كأس العالم تخت 20 و17 عاماً، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وقرر مجلس الفيفا تعيين إندونيسيا وبيرو على التوالي، اللذان كانا من المقرر أن يستضيفا البطولتين في 2021، كمضيفين لنسخ 2023، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان.

وأضاف البيان أن جائحة كورونا لا يزال يمثل تحديا لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، وله تأثير مُقيد على السفر الدولي، وأنه لذلك، استشار الفيفا أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الاتحادات الأعضاء المضيفة بالإضافة إلى الاتحادات القارية المشاركة في كلتا البطولتين المقرر عقدهما في 2021.

وقالت الفيفا: “أصبح من الواضح أن الوضع العالمي قد فشل في العودة إلى المستوى الطبيعي”، وأنه “لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة كلتا البطولتين، بما في ذلك جدوى مسارات التأهيل ذات الصلة”.

روابط ذات صلة

هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد نشرها حكماً ينتقد تركيا

هجوماً إلكترونياً واسع النطاق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد نشرها حكماً ينتقد تركيا
16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” الثلاثاء القادم

16 متحدثاً يناقشون “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” الثلاثاء القادم
لجنة الانضباط تصدر 8 قرارات انضباطية

لجنة الانضباط تصدر 8 قرارات انضباطية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*