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رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بهدف قياس التحول الرقمي لأعماله

رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بهدف قياس التحول الرقمي لأعماله

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رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بهدف قياس التحول الرقمي لأعماله

رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بهدف قياس التحول الرقمي لأعماله
http://almnatiq.net/?p=933615

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتكوين لجنة لقياس التحول الرقمي بديوان المظالم، وذلك بناءً على توصية اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم والمبادرات المدرجة ضمن هدف التحول الرقمي لأعمال الديوان.
وتتولى اللجنة وبموجب القرار عددًا من المهام أبرزها: إدارة ملف مشاركات ديوان المظالم في قياس التحول الرقمي، والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، وإعداد متطلباتها بشكل دقيق ومتابعة متطلبات ذلك مع الإدارات المختصة.
كما تقوم اللجنة بجمع تقارير التحول الرقمي الحكومي وتحليلها والتوصية حيالها بهدف تطوير عملية المشاركة في تقارير التحول الرقمي، ورفع تقرير ربع سنوي عن أعمالها وإنجازاتها.
يذكر بأن الديوان حرص على مواكبة المستجدات القضائية من خلال تشكيل اللجان، التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو التكامل الرقمي لخدماته وأعماله.

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